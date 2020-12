Inscrições para processo seletivo do novo hospital da Unimed São Carlos terminam no domingo (6)

Novo hospital da Unimed que está sendo construído na Vila Nery - Crédito: Arquivo/SCA

Estão abertas e vão até 6/12 as inscrições para o primeiro processo seletivo que irá preencher vagas distribuídas nas áreas de saúde do novo Hospital da Unimed São Carlos, localizado na Vila Nery.

Inicialmente, estão sendo oferecidas 96 vagas diretas para as funções de Auxiliar Enfermagem, Fisioterapeuta, Instrumentador Cirúrgico, Técnico Enfermagem, Técnico de Radiologia, Enfermeiro e Enfermeiro Obstetriz.

Como se candidatar?

Os currículos dos candidatos às vagas da Unimed São Carlos serão recebidos exclusivamente através do site oficial da cooperativa, onde deverão ser cadastrados até o dia 6/12. Currículos enviados por e-mail, redes sociais, ou entregues presencialmente não serão considerados para o processo seletivo. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e clique no link Trabalhe Conosco, no menu horizontal. Demais informações podem ser obtidas exclusivamente no mesmo site.

