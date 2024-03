Inscrições para o concurso da Guarda Municipal de São Carlos continuam abertas

Guardas municipais de São Carlos - Crédito: arquivo

Continuam abertas as inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de São Carlos. De acordo com o edital estão sendo oferecidas 53 vagas para guarda municipal, entre elas a reserva de 3 vagas para candidatos PCD e 10 vagas de cota racial, com salário inicial de R$ 3.102,00 e carga horária de 200h/mês.

O valor da inscrição é de R$ 64,37 e o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as informações do certame escolhido e o interessado deverá selecionar a opção “Inscreva-se já”, na qual será solicitado o número do CPF.

Nos salários mensais já estão inclusos o auxílio alimentação previsto na Lei Municipal n° 13.130/03, incorporado ao vencimento padrão por força da Lei Municipal n° 13.771/06 e o descanso semanal remunerado (DSR) e conta com os benefícios de vale transporte, ticket refeição e cesta básica, além de adicional de risco de vida de 60% do vencimento básico do cargo.

Entre os requisitos é necessário ter o ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, altura mínima de 1,65 para candidatos homens e 1,60 m para mulheres.

A avaliação será por fases, seis no total, com prova objetiva de língua portuguesa, matemática, noções de informática, e conhecimentos específicos, além de exame antropométrico, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames específicos e toxicológico, investigação social e comportamental e curso de formação específica.

Leia Também