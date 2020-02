Guarda Municipal de São Carlos prepara concurso público

Prefeitura fará concurso público para contratar mais 37 guardas municipais - Crédito: Arquivo SCA

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, confirmou ao São Carlos Agora que a Prefeitura de São Carlos se prepara para abrir, ainda este ano, concurso público visando a contratação de 37 guardas municipais. A corporação, criada por uma lei municipal de 2001, apresenta 200 vagas. Desse número, houve aposentadorias, exonerações e mortes, portanto há a necessidade de completar o quadro de funcionários para atender às demandas de segurança municipal, assim como contemplar a criação de nossos serviços, como Rondas Escolar e Maria da Penha e as Rondas Municipais (Romu). Para este último, a Câmara de Vereadores aprovou, na terça-feira (18), a abertura de créditos de R$ 400 mil para a compra de viaturas.

O último concurso para a Guarda Municipal foi realizado na gestão Oswaldo Barba (PT – 2009/2012). “Precisamos completar o efetivo. Para desafogar o trabalho dos guardas, preparamos uma licitação para equipar os prédios públicos com alarme, mas também criamos outras demandas, como a Romu, Ronda Escolar e Ronda Maria da Penha. Além disso, auxiliamos as equipes do Trânsito. O edital está pronto e sob análise da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal”, informou o secretário.

Complexidade

O secretário de Segurança Pública lembra que o processo de contratação de guardas municipais é complexo. Além das provas, há testes físicos e psicológicos, investigação social e a formação dos novos agentes. “Esse processo demora um ano”, resumiu Samir Gardini. Além disso, por ser ano eleitoral, o processo de seleção pode demandar um tempo-extra. As últimas contratações de guardas municipais aconteceram em 2012. Na ocasião, 39 pessoas foram integradas à corporação.

