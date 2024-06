FESC abre concurso público com vagas para nível médio e superior

Fesc São Carlos será uma das sedes do evento literário - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Fundação Educacional São Carlos divulgou o edital para o Concurso Público 01/24. A banca examinadora do certame é a empresa Objetivas (www.objetivas.com.br). São diversas vagas com salários que variam de R$ 2.155,00 a R$ 8.888,00. As inscrições começam às 12h do dia 04 de junho. Para mais informações, os interessados devem acessar o site da banca examinadora, o site da FESC ou o Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Confira as vagas

Nível médio:

Assitente administrativo

Operador de Switer

Produtor de TV

Técnico em informática

Editor de Áudio e Vídeo

Superior:

Gerontologo

Assistente Social

Controlador Interno

Educador Língua Italiana

Educador Corte Costura Industrial

Jornalista

Educador Físico

Leia Também