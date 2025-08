Fábrica da Volkswagen está com vaga aberta para Eletricista de Manutenção em São Carlos

Imagem aérea da fábrica da VW em São Carlos - Crédito: divulgação

A Volkswagen do Brasil está com processo seletivo aberto para a vaga de Pessoa Eletricista de Manutenção III, com atuação presencial na unidade de São Carlos (SP). As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto de 2025, e a contratação será em regime efetivo.

Saiba mais neste link.

O profissional será responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva em máquinas operatrizes complexas, equipamentos com CNC/CLP, sistemas de automação e redes industriais. Também será necessário diagnosticar falhas, realizar reparos e orientar a equipe técnica, além de operar sistemas digitais para controle e finalização de ordens de serviço.

Para concorrer à vaga, é preciso ter formação técnica em Eletrotécnica, Mecatrônica ou Eletricista de Manutenção, com certificados atualizados de NR10 (obrigatório) e desejáveis NR12, NR33 e NR35. Conhecimentos em CLP Siemens, robótica, programação, comandos elétricos, redes industriais e manutenção de sistemas automatizados são exigidos. Inglês é considerado um diferencial.

A Volkswagen oferece benefícios como plano de saúde, PPR anual, vale alimentação, transporte fretado, previdência privada, descontos na compra e locação de veículos, além de acesso a plataformas de saúde mental e treinamentos online.

