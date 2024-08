Eixo SP contrata em São Carlos; confira as oportunidades

Operador de pedágio - Crédito: divulgação

A Eixo SP, concessionária que administra um trecho da rodovia Washington Luís (SP-310), está com vagas abertas de emprego para trabalhar em São Carlos. Confira as oportunidades:

- Analista de Meio Ambiente



- Atendente de CCO

-Técnico de Engenharia



Interessados devem acessar esse link e buscar vagas selecionando a cidade de São Carlos.

Sobre a Eixo – SP

A Eixo SP é responsável pela maior concessão rodoviária do País. São mais de 1,2 mil quilômetros de malha formada por 12 rodovias paulistas que passam por municípios desde Rio Claro, na região central do Estado de São Paulo, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul.

A empresa iniciou as operações em junho de 2020, investindo em obras de infraestrutura, sinalização, tecnologia, recursos humanos e operacionais para o atendimento aos usuários.

A concessionária administra 263,42 quilômetros da SP-310 e da SP-225, entre as cidades de São Carlos e Rio Claro, e de Itirapina a Bauru, que já estavam sob concessão há 20 anos, e 958 quilômetros de rodovias que estavam sob a gestão do DER – Departamento de Estradas de Rodagem – formados por trechos das vias SP-284; SP-293; SP-294; SP-331; SP-425; SP-261; SP-304; SP-308; SP-197 e SP-191, ligando municípios das regiões de Bauru, Marília e Presidente Prudente.

