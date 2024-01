CPFL oferece curso gratuito de formação de eletricista

Curso de Eletricista - Crédito: Pixabay

A CPFL Soluções está com as inscrições abertas para nova turma mista da Escola de Eletricistas de Construção de Rede de Distribuição Elétrica. A capacitação, em parceria com a IPESP de São Paulo, conta com 25 vagas e receberá inscrições por meio do link: https://forms.office.com/r/qDzYvjLmxC

As aulas começam no dia 04 de março de 2024. A primeira etapa do curso acontecerá de forma on line, posteriormente a etapa presencial, com aulas práticas na IPESP –Araraquara, com previsão de término dia 08 de junho de 2024.

Processo seletivo: É preciso ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B, válida e definitiva, e residir nas cidades de: Araraquara, Américo Brasiliense, São Carlos, Rincão, Matão, Santa Lúcia, Nova Europa.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Serviço:

Inscrições: até 06 de fevereiro pelo link: https://forms.office.com/r/qDzYvjLmxC ou pelo QR CODE.

Período das aulas: 04/03/2024 a 08/06/2024.

Horário: segunda a sexta, das 18h às 22h. Aos sábados das 8h às 17h.

Local: IPESP –Araraquara

