Construtora oferece 55 vagas de emprego em São Carlos e outras cidades no interior de São Paulo

O Grupo ADN, sediado em São Carlos, está com 55 vagas de emprego abertas em diferentes cidades do interior de São Paulo. As vagas disponíveis são para nível básico, técnico e superior, com atuação tanto em canteiros de obra quanto nos escritórios e na sede da empresa.

As oportunidades de trabalho estão disponíveis em Araraquara, Campinas, Franca, Hortolândia, Ourinhos, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, Santa Bárbara d’Oeste e Sorocaba.

Isso é reflexo do ótimo momento vivido pelos mercados imobiliário e da construção civil. A venda de unidades residenciais novas no Brasil atingiu um recorde histórico nos 12 meses encerrados em março deste ano, conforme revelado pelo indicador ABRAINC-Fipe. O estudo destacou um crescimento impressionante de 56,4% nas unidades econômicas vendidas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), somando 128.023 unidades.

Até maio a ADN Construtora realizou 788 vendas, com valor geral acumulado superior a R$ 185 milhões, o que representa crescimento de 50% em VGV (Valor Geral de Vendas) e 41% em unidades vendidas, na comparação com o ano passado.

Atualmente a construtora está presente em mais de 20 municípios no interior paulista, com mais de 5 mil unidades entregues, 16 canteiros de obras em atividade, 4 mil unidades em construção e previsão de lançar mais 16 mil até 2025.

As vagas são para início imediato. A empresa oferece um pacote de benefícios como plano de saúde, odontológico, auxílio alimentação, convênio farmácia, participação nos lucros e resultados, além de programas de desconto em cursos, outros serviços e produtos de empresas parceiras.

Já para as vagas de Corretor de Imóveis, a empresa oferece benefícios como premiações, especialização, cursos e treinamentos até plano de carreira.

Como se inscrever

Os interessados podem se candidatar pelo site da empresa, basta selecionar a vaga e localidade pretendida. No site, os candidatos conferem os requisitos e atribuições de cada cargo.

Confira as vagas disponíveis:

-Administrativo de Obras

-Almoxarife

-Analista de Inovação e Sustentabilidade

-Analista de Novos Negócios

-Analista de Planejamento

-Assistente de Engenharia

-Assistente de Inteligência de Dados

-Assistente de Recursos Humanos

-Assistente Fiscal

-Auxiliar de Engenharia

-Auxiliar de Operações Comerciais

-Comprador

-Encarregado de Obras

-Engenheiro de Qualidade Operacional

-Engenheiro Residente

-Estagiário de Obras

-Gerente de Relacionamento

-Mestre de Obras

-Oficial de Assistência Técnica

-Pedreiro

-Servente de Pedreiro e Obras

-Técnico em Segurança do Trabalho