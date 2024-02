Abertas inscrições para concurso público da Caixa com vagas para São Carlos

SIGA O SCA NO

CEF (Caixa) - Crédito: divulgação/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal abriu nesta quinta-feira (29) inscrições para concurso público para o preenchimento de 1,6 mil vagas para os cargos de técnico bancário novo e 1,6 mil para técnico bancário novo em tecnologia da informação e cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.762. Confira o edital.

As inscrições terminam às 16h do dia 25 de março, e devem ser realizadas no site da banca avaliadora, que é a Fundação Cesgranrio.

A taxa de inscrição para qualquer um dos cargos é de R$ 50 e pode ser paga por boleto bancário, ou PIX (com copia e cola ou código QR code).

O pedido da taxa de isenção deve ser feito até 7 de março. Nos dias 14 e 15 de março, os candidatos que tiverem isenção indeferida poderão apresentar recurso e no dia 21 de março, será publicada a lista final dos isentos.

O cartão de confirmação da inscrição estará disponível no dia 22 de maio.

Os aprovados para as vagas de técnico bancário serão distribuídos em 107 polos bancários e os profissionais de tecnologia da informação serão lotados em Manaus, Brasília, Goiania, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Os locais de aplicação das provas são os mesmos escolhidos para a lotação, em caso de aprovação.

NÍVEL MÉDIO

Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março;

Solicitação de inscrição com isenção: 29 de fevereiro a 07 de março;

Impressão do Cartão de Inscrição: 22 de maio;

Provas objetivas e redação: 26 de maio;

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 27 de maio;

Liberação da imagem do Cartão-Resposta: 27 de junho;

Resultados das provas objetivas: 04 de julho;

Notas preliminares da redação: 04 de julho;

Previsão de divulgação dos resultados:05 de agosto.

NÍVEL SUPERIOR

Inscrições: 29 fevereiro a 25 de março;

Solicitação de inscrição com isenção: 29 de fevereiro a 07 de março;

Impressão do Cartão de Inscrição: 22 de maio;

Provas objetivas e discursivas: 26 de maio;

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 27 de maio;

Liberação da imagem do Cartão-Resposta: 27 de junho;

Resultados das provas objetivas: 02 de julho;

Notas preliminares da prova discursiva:02 de julho;

Envio dos Títulos: 06 a 08 de julho;

Previsão de divulgação dos resultados:19 de agosto.

