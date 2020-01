Aberta as inscrições para o curso de Cuidadores de Idosos - Crédito: Imagem de truthseeker08 por Pixabay

O curso conta com atividades teóricas e práticas, visitas e estágios em instituições para idosos, processos avaliativos dinâmicos, atividades de fixação do conteúdo e material de apoio.

O grande destaque do curso de cuidadores de idosos da AVANTE e o que diferencia dos demais da cidade é que a proposta política-pedagógica do curso foi construída por gerontólogos especialistas em envelhecimento humano. O curso não só envolve os cuidados aos idosos, mas também o cuidado com a saúde do próprio cuidador, além de dispor sobre os conhecimentos gerais acerca das principais questões que englobam o envelhecimento.

Além desse curso a AVANTE está com matrículas abertas para os demais cursos tais como:

Auxiliar de Farmácia

Bombeiro Civil (Formação e Reciclagem)

Eletricista

Gerenciamento Empresarial

Libras

Primeiros Socorros

Socorrista

Para mais informações entre em contato conosco.

Tel. (16) 3413-7111 ou WhatsApp. (16) 98170-1587

Rua Sete de Setembro, 2247 esquina com a São Joaquim.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também