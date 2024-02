Violenta colisão deixa motociclista ferido no centro de São Carlos

À esquerda a Duster que atingiu a porta de vidro do comércio. Em primeiro plano, a moto que sofreu grandes danos - Crédito: Maycon Maximino

Uma violenta colisão marcou a manhã desta sexta-feira, 23, em um cruzamento no centro de São Carlos. Um motociclista de 32 anos ficou ferido.

Uma Duster transitava pela rua 7 de Setembro e a moto, pela rua São Paulo. No cruzamento há semáforos, porém não foi possível saber qual dos veículos ultrapassou o sinal vermelho.

Segundo apurado, o motociclista não teria conseguido nem frear a moto e colidiu com violência na lateral da Duster. O veículo chegou a rodar na via e o motorista perdeu o controle e o carro se chocou contra uma porta de vidro de uma imobiliária, estilhaçando-a.

O motorista do carro sofreu um corte no pé e dispensou atendimento médico. Esposa e filha que estavam com ele, sofreram grande susto. Já o motociclista, com escoriações pelo corpo, foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

