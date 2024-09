Veja como ficou barracão após incêndio

SIGA O SCA NO

Empresário perdeu tudo - Crédito: Maycon Maximino

Um empresário perdeu tudo após um incêndio atingir o barracão onde funcionava sua empresa de estamparia de canecas e brindes na rua Raimundo Corrêa, vila Marcelino. O sinistro ocorreu tarde desta terça-feira (10).

O fogo, que teve início em uma máquina e se alastrou rapidamente devido à presença de material inflamável, como solventes, destruiu completamente o barracão.

O proprietário, ao perceber as chamas, tentou controlá-las com extintores, mas o fogo se propagou rapidamente, tomando conta do imóvel em poucos minutos. A densa fumaça negra era visível a grande distância.

Assustados com a situação, vizinhos acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que deslocou diversas equipes para o local. Os bombeiros trabalharam por mais de cinco horas para controlar e extinguir as chamas, realizando o rescaldo do incêndio.

Como medida de segurança, uma escola infantil localizada nas proximidades do barracão precisou ser evacuada.Felizmente, não houve feridos.

O incêndio causou prejuízos incalculáveis ao empresário, que perdeu anos de trabalho e investimento. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e determinar as causas exatas do ocorrido.

