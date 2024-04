Trio invade casa e faz família refém no Nova Santa Paula

Imagem Ilustrativa -

Um assalto foi registrado por volta das 16h deste domingo, 21, em uma moradia na rua Libório Marino, no Jardim Nova Santa Paula. Uma família foi feita refém durante duas horas, quando três criminosos cometeram o crime, registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Segundo os relato,s as vítimas saíram para almoçar e no retorno, ao chegarem na casa, notaram que uma das portas que estaria fechada, foi aberta e antes de tentar tomar uma providência, foram rendidas. Um dos bandidos estaria com uma faca e mediante ameaças, as vítimas informaram onde estaria dinheiro, joias e bens de valor. Minutos depois, um terceiro comparsa, mais agressivo, chegou após ser contatado via celular e ordenava que as vítimas relatassem onde estaria dinheiro e joias. Por fim, um casal e o filho foram amarrados.

Os criminosos em seguida fugiram e levaram o carro da família, R$ 1,5 mil, joias, bebidas, TV, quatro celulares e notebooks.

A Polícia Militar iniciou diligências e chegaram até o veículo da família que estava em uma garagem de uma casa desabitada na rua Durvalino Gonçalves da Silva, no Jardim São João Batista. Na moradia, havia parte dos produtos roubados, bem como 5 pares de placas de veículos que também foram apreendidas para posterior investigação por parte da Polícia Civil.

