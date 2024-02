Trio invade casa e assalta família no Jardim Cardinalli

SIGA O SCA NO

Produtos roubados no Jardim Cardinalli foram recuperados pela Polícia Militar - Crédito: Maycon Maximino

Um assalto marcou a manhã desta sexta-feira, 8, em São Carlos. Os criminosos continuam foragidos e uma família foi feita refém. Entre as vítimas, um casal de idosos. O crime aconteceu por volta das 5h30 na rua Pastor Cyrus Basset Dawsey, no Jardim Cardinalli.

O São Carlos Agora acompanhou o desenrolar da ação policial que resultou na recuperação de parte dos produtos roubados.

No início da manhã, uma idosa ao levantar, foi até as portas, destrancando-as, momento em que três criminosos, dois armados com revólveres, a renderam e a obrigaram a entrar na casa, onde foi rendido o marido e filho. Os três foram amarrados.

Paralelamente, os bandidos se apoderaram de diversos pertences, como TVs, perfumes, tênis, uma quantia em dinheiro, joias, três celulares, cinco notebooks e colocaram tudo dentro de um City (placas GIN4I33) e um Ford KA (placas FVR-8923) e fugiram.

Após as vítimas conseguirem se soltarem, a Polícia Militar foi acionada e após conseguir diligências chegou até alguns barracos invadidos na Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi, no Jardim Social Presidente Collor e encontraram os pertences roubados, que foram reconhecidos e devolvidos à vítima.

Os dois veículos continuam desaparecidos e nenhum dos envolvidos no assalto foi preso até o fechamento desta matéria.

