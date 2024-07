Três adolescentes tentam assaltar casal, mas se dão mal

Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes de 15 anos e um de 16, se deram mal em uma tentativa de roubo, na tarde desta sexta-feira (19), na Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações, uma das vítimas, de 66 anos, chegava em casa com sua esposa, no carro da família, e enquanto ela foi abrir o portão da garagem, o marido foi rendido pelos três menores, armados com facas e um revólver.

Um deles colocou uma faca no pescoço do homem e o ameaçaram, subtraindo seu celular.

O trio pretendia levar também o carro, porém, familiares que estavam dentro da residência, perceberam o roubo e ameaçaram soltar o pitbull deles, que estava preso.

Diante da ameaça, o trio fugiu levando apenas o celular, mas a vítima, que ainda estava com o carro ligado, foi atrás deles e os prensou contra uma parede, fazendo com que eles deixassem o aparelho em cima de um carro e fugissem.

A filha da vítima, que estava na casa, saiu e começou a gritar por socorro, chamando a antenção de uma viatura policial que passava por ali e os policiais conseguiram abordar os três adolescentes.

Nada ilícito foi encontrado com eles, mas ao serem questionados, acabaram informando que haviam jogado as facas e a arma dentro de um galpão.

As armas foram localizadas e apreendidas, sendo constatado que o revólver era uma réplica, e os três menores foram conduzidos ao CPJ, onde foram autuados por roubo e encaminhados à Fundação Casa de Araraquara.

