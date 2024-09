Trabalhador fica ferido após sofrer queda de cerca de 5 metros na Vila nery

Vítima sendo socorrida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um trabalhador sofreu uma queda de uma altura de cerca de 5 metros na manhã desta segunda-feira (23), em um prédio da Prefeitura Municipal, ao lado da caixa d´água do SAAE, na Vila Nery.

O homem caiu de uma escada e chegou a ficar inconsciente. Ele foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e encaminhado até a Santa Casa com traumatismo craniano, contudo, o estado de saúde não foi informado. As causas do acidente de trabalho são desconhecidas até o momento.

