Suspeito de furto de carne detido em São Carlos

Carne encontrada com o acusado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 36 anos foi detido por seguranças de um estabelecimento comercial na Avenida Francisco Pereira Lopes,no bairro Passeio São Carlos, após furtar carne. O indivíduo, que já possuía passagem por furto, foi encaminhado para o plantão policial e está à disposição da Polícia Civil.

De acordo com informações, o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança do local praticando o crime. Ao tentar sair do estabelecimento sem pagar, ele foi abordado pelos seguranças, que acionaram a Polícia Militar.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem confessou o furto e alegou que é viciado em drogas e que furtou a carne para sustentar seu vício. O detido foi encaminhado para o plantão policial, onde permanece à disposição da Polícia Civil.

