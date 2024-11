Simulado de roubo chama a atenção da população no Shopping Iguatemi

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Movimentação chamou a atenção - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (27), a presença de dezenas de viaturas e policiais na região do Shopping Iguatemi chamou a atenção de quem passava pelo local. Porém, tratava-se de um simulado de roubo a uma joalheria.

De acordo com o capitão Escrivani, o exercício foi realizado para treinar o efetivo da Força Tática e do Rádio Patrulhamento no combate a crimes de alta violência. O objetivo é aprimorar a resposta em situações críticas e garantir maior segurança à população.

Leia Também