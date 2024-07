Sete carros se envolvem em acidente no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Sete veículos se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira (1º), na região central de São Carlos.

Segundo informações, um idoso de 73 anos, conduzia um Ecosport branco seguia pela rua São Sebastião e no cruzamento com a rua José Bonifácio avançou o sinal de pare, atingindo uma BMW que transitava pela preferencial. Com o impacto a BMW atingiu um veículo que estava ao lado.

Já a Ecosport desgovernada bateu em outros seis carros estacionados. Apesar dos estragos, ninguém se feriu.

A Polícia Militar designou uma viatura para o atendimento da ocorrência.

