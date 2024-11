Saae é alvo de furto no Jardim Cruzeiro do Sul

SAAE - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Saae, localizado no Jardim Cruzeiro do Sul, foi alvo de furto no domingo, 3. Uma representante da autarquia registrou o crime nesta quarta-feira, 6, na CPJ.

Segundo ela, por volta das 15h30 de domingo, foi observado pelo sistema de telemetria que teria tido uma queda de tensão e em seguida um funcionário foi ao local e teria visto pessoas em atitude suspeita tentando levar cabos elétricos. Fugiram em seguida. Porém, foi notada a ausência de produtos de limpeza e um bebedouro com duas torneiras e um galão de 20 litros.

