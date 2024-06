Proprietário esconde drogas em residência e agride inquilino para que ele não conte à polícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi agredido por seu senhorio na tarde de sábado (29), no Jardim Medeiros, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima começou a ouvir barulhos durante a noite, no telhado da residência onde mora, até que resolveu verificar e flagrou o proprietário da casa, acompanhado de outra pessoa, escondendo alguma coisa no telhado. Como o homem que acompanhava o senhorio é traficante, a vítima deduziu que o que eles esconderam lá em cima foram drogas.

Além de agredir o inquilino, os dois homens jogaram todos os seus pertences na rua e o ameaçaram, dizendo que se ele contasse algo à polícia, receberia um "presentinho".

A vítima registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

