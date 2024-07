Procurado por lesão corporal pela Justiça de Bauru é detido no Parque Faber-Castell

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Policiais militares foram acionados para comparecer no Passeio das Magnólias, no Parque Faber-Castell, pois no local teria um procurado pela Justiça.

Uma equipe da PM atendeu ao chamado do Copom e ao chegar no endereço, constatou que o R.G.A., 46 anos, seria procurado por lesão corporal pela Justiça de Bauru. O acusado disse aos PMs que não sabia da existência do mandado de busca. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também