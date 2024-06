Primos aplica a maior goleada do Amador em cima do BN Madri

SIGA O SCA NO

Primos “tirou a barriga da miséria” e aplicou 12 a 0 no BN - Crédito: Divulgação

Foi concluída na manhã de domingo, 23, mais uma rodada do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Foram quatro partidas e os gols saíram “à granel”. As redes balançaram 18 vezes e somente em um jogo, a torcida gritou gol em 12 oportunidades.

A torcida em questão, que fez a festa, foi a do Primos, que goleou o lanterna BN Madri por 12 a 0. Com a conquista dos 3 pontos, o Primos chegou à 4ª colocação com 24 pontos, enquanto que o BN soma somente 3 pontos.

Resultados

Ponte Preta 3 x 0 Monte Carlo

Os Prédios 1 x 0 Unidos da Vila

Zavaglia 0 x 2 Gonzaga

BN Madri 0 x 12 Primos

Leia Também