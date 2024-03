Por ciúme, namorada é acusada de esfaquear companheiro em área de lazer

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O ciúme teria sido o “combustível” para que uma jovem de 23 anos perdesse a cabeça e esfaqueasse o namorado de 22 anos. A agressão teria ocorrido em uma área de lazer no Jardim Embaré.

A vítima registrou queixa em boletim de ocorrência na CPJ e narrou a sua versão dos fatos. Segundo ela, o casal estaria “numa boa” até que a acusada teria pego o celular da vítima e viu algo que desagradou.

Alterada, quebrou o aparelho e jogou na piscina. Não satisfeita, se armou com duas facas e partiu para cima do namorado, dando dois golpes em seu ombro esquerdo. Pessoas que estavam no local, apaziguaram os ânimos. Porém, uma terceira pessoa chegou a ser ferida no rosto por um golpe dado pela enciumada garota. Revoltada, ela teria dado ainda um golpe de faca até no banco da moto da vítima.

Por fim, a acusada foi para a casa e momentos depois a vítima teria ido para pegar a chave da moto. Mas teve seu pedido recusado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também