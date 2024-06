Populares acionam Bombeiros para apagar incêndio em lixo de residência

Bombeiros foram solicitados por um munícipe para apagar fogo que teria sido ateado em lixo - Crédito: Maycon Maximino

Uma comunicação feita sem mencionar detalhes que esclareciam o real problema, fez com que duas viaturas auto bomba e uma unidade resgate do Corpo de Bombeiros atravessassem a cidade e fossem até a rua Detino Pereira dos Santos, no Residencial Itatiaia.

A denúncia dada via fone para a corporação era que um incêndio estaria devorando uma moradia. Preocupados em atender a população toda a equipe disponível foi colocada em ação e seguiram para o bairro e quando chegaram no local indicado, a casa estava vazia e a fumaça que saia do quintal, era fogo colocado em lixo. Os Bombeiros pularam o muro e apagaram as chamas.

A reportagem do São Carlos Agora acompanhou o fato e membros da corporação solicitaram a população em geral que usem o 193 de maneira correta. Segundo eles, toda a frota disponível foi usada nesta ocorrência onde havia incêndio em um lixo e no momento da solicitação, eles não tinham como avaliar a veracidade do socorro.

O temor do Corpo de Bombeiros é que, caso tivesse outra ocorrência de fato grave, nenhuma viatura estaria no momento, à disposição.

