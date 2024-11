Polícia Militar realiza treinamento em shopping para combater crimes ultraviolentos; veja fotos

Compartilhar no facebook

Simulação ocorreu no shopping Iguatemi - Crédito: divulgação/PM

A Companhia de Força Tática da Polícia Militar de São Carlos realizou, nesta segunda-feira (27), um simulado no Shopping Iguatemi, voltado ao combate de crimes ultraviolentos contra o patrimônio.

Sob o comando do Capitão PM Fernando Henrique Peixoto Escrivani, o treinamento teve como objetivo aprimorar a capacitação dos policiais para atender ocorrências de roubo em shopping centers e grandes áreas comerciais. A iniciativa visa garantir uma resposta rápida e eficaz, com foco na preservação de vidas e no controle imediato das ações criminosas.

