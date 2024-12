Polícia Militar captura procurados e apreende drogas no CDHU

Na noite de ontem, 3, a Polícia Militar realizou uma operação no Conjunto Habitacional São Carlos (CDHU), resultando na captura de dois procurados e na apreensão de drogas e dinheiro.

Após uma denúncia feita ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), informando a presença de um indivíduo procurado no local, as equipes da Força Patrulha e da 2ª Companhia se dirigiram inicialmente até um apartamento no Bloco 2 do Condomínio 6. No entanto, o local estava trancado e ninguém foi encontrado. Durante a averiguação, uma nova denúncia apontou que o suspeito estaria em outro local.

Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram um homem que, ao notar a presença das viaturas, tentou fugir e entrou rapidamente no imóvel. Durante a ação, os agentes perceberam que uma sacola preta foi arremessada pela janela do apartamento. O objeto foi localizado no térreo por outras equipes que faziam o cerco.

Os policiais entraram no apartamento, que estava destrancado devido à fuga do suspeito, e encontraram um jovem, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ao perceber a abordagem, ele tentou destruir um celular, arremessando-o no chão. No local também estavam um adolescente com mandado de apreensão por tráfico de drogas.

Durante a revista no apartamento, a polícia encontrou R$ 5.900 em dinheiro, uma pequena porção de maconha, 24 comprimidos aparentando ser ecstasy, três celulares (um deles quebrado) e uma máquina de cartões. Na sacola arremessada pela janela, foram localizados três tabletes de uma substância semelhante a haxixe, oito pedras de crack e outros materiais suspeitos.

Os três indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão, Dr. Adriano, ratificou a prisão em flagrante e elaborou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas e captura de procurados.

