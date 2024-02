Polícia Militar apreende arma de fogo no Cidade Aracy

Um motociclista de 22 anos foi detido por policiais militares e acusado de portar irregularmente uma arma de fogo. O flagrante aconteceu por volta dos 30 minutos desta segunda-feira, 12, na rua Antonio A. Moro, no Cidade Aracy.

Os PMs realizavam patrulhamento de rotina no bairro quando notaram uma moto com um casal e ambos sem capacete. Foi feita a abordagem e com o motociclista de 22 anos localizaram em sua cintura um revólver calibre 32, além de 4 munições do mesmo calibre e outras duas 765. Com a garupa, uma adolescente de 17 anos, nada encontrado.

Os PMs indagaram o acusado de haveria algo mais e ele levou os oficiais até sua casa, e no seu quarto, na gaveta de uma penteadeira, havia ainda 12 balas calibre 380, mais 4 calibre 22, 6 de fuzil, 1 calibre 38 e outra calibre 32. Duas delas estariam deflagradas.

Questionado, disse que teria comprado revólver e munições de um desconhecido, no Jardim Cruzado, em Ibaté, por R$ 2 mil. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. Revólver e munições foram apreendidos.

