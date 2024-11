Polícia Civil de São Carlos reforça efetivo com novos delegados e planeja operações no Fim de Ano

Dejair Rodrigues, delegado seccional de São Carlos - Crédito: Marcio David

O delegado seccional de São Carlos, Dr. Dejair Rodrigues, confirmou ao São Carlos Agora a chegada de novos delegados empossados recentemente para reforçar o atendimento nas delegacias da região, especialmente em municípios que enfrentavam dificuldades devido à falta de efetivo.

“Na próxima semana, estaremos recebendo os novos delegados que assumirão as delegacias de Descalvado, Ribeirão Bonito e Ibaté”, anunciou o delegado. Ele destacou que essas delegacias vinham apresentando problemas por conta da ausência de delegados fixos, obrigando profissionais de outras unidades a cobrir essas localidades de forma esporádica. “Agora os trabalhos de polícia judiciária vão melhorar, e terá um delegado fixo nessas unidades que poderá dar um melhor trabalho policial”, comentou.

Dr. Dejair também mencionou a presença do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr. em Ibaté, onde recentemente foi implementado um reforço policial. “Houve um reforço na polícia de Ibaté, na polícia de Ribeirão Bonito, Descalvado e Porto Ferreira. Não atende todas as nossas demandas, mas melhorou agora com a chegada dos novos policiais civis”, afirmou. Ele reforçou que esse esforço integra uma série de medidas para atender as necessidades de segurança na região, que inclui São Carlos, Rio Claro e Araraquara.

Com foco na segurança pública, Dr. Dejair destacou que São Carlos conseguiu uma significativa redução nos índices de crimes, como homicídios, roubos e furtos. Segundo ele, uma operação realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) recentemente contribuiu para esse resultado: “A DIG fez, junto com a seccional toda, uma operação na sexta-feira e vários estabelecimentos foram visitados para tentar acalmar esses negócios de caranguejeiros levando veículos e desmontando carros. Graças ao trabalho do delegado titular da DIG, esses índices baixaram”, explicou.

O delegado também enfatizou a importância da colaboração com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. “Na última semana, promovemos uma fiscalização nos desmanches aqui da cidade de São Carlos, e foram encontradas várias peças que agora serão objeto de investigação por parte da Delegacia de Investigações Gerais”, afirmou. Ele ressaltou que, com as novas normas do DETRAN-SP, os desmanches estão obrigados a qualificar as peças, incluindo o número de identificação, para evitar a venda de itens de origem duvidosa. “Foram encontradas muitas peças de origem duvidosa, e isso será objeto de investigação”, acrescentou.

Com a chegada dos novos delegados, Dr. Dejair prevê uma intensificação nas operações, especialmente com a aproximação das festividades de fim de ano. “Essa semana será uma semana de operações, e no final do ano será realizada outra operação”, finalizou.

