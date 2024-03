Pizza com tomate termina em agressão e ameaças no Embaré

SIGA O SCA NO

Pizza - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 30 anos registrou um boletim de ocorrência na noite deste sábado (2) alegando ter sido agredida e ameaçada após receber uma pizza, que segundo ela, veio com tomate.

A vítima relatou que pediu pelo delivery uma pizza meia cheddar e bacon e meia presunto e muçarela, ambas sem tomate, porém quando a pizzas chegaram estavam com tomate e sem borda recheada que ela havia solicitado.

Relata a mulher que entrou em contato com a pizzaria que fica no Jardim Embaré e foi orientada a ir até o local para ser ressarcida. Quando chegou no estabelecimento, teria sido ameaçada e agredida pela proprietária.

A acusada ainda teria fotografado a placa do carro que foi usada para levar a vítima até a pizzaria.

O caso agora será apurado pela Polícia Civil.

