Pedestre perde a vida após ser atropelado por carro na Washington Luís

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Carro após atropelar o pedestre - Crédito: Flávio Fernandes

Um atropelamento fatal foi registrado na noite deste domingo (8), na rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital, em Araraquara. Segundo a Artesp, o veículo trafegava na faixa de rolamento da esquerda quando, o condutor afirmou que um pedestre saiu repentinamente do canteiro central e invadiu a pista. Sem tempo para frear ou desviar, ocorreu o impacto.

Com a colisão, o corpo do pedestre foi projetado de volta ao canteiro central, enquanto o automóvel parou no pátio de um posto de combustíveis próximo.

A vítima não portava documentos que pudessem ajudar na identificação.

Leia Também