Passageiro fica preso nas ferragens após colisão envolvendo quatro veículos na WL, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa gravemente ferida no final da manhã desta sexta-feira (12), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, o condutor do Hiunday HR seguia no sentido capital/interior, quando no quilômetro 219, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente contra um Ford F4000.

Com o impacto da batida, peças de concreto que estavam na carroceria do Hiunday foram arremessadas contra uma caminhonete RAM que transitava pela pista, causando vários danos.

Um Renault Duster que vinha na mesma faixa, ao desviar do acidente acabou colidindo contra o guard-rail.

O passageiro do Hiunday ficou preso nas ferragens e precisou ser removido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado até a Santa Casa com ferimentos graves pela concessionária que administra a rodovia. O condutor do caminhão também foi encaminhado ao hospital, porém, com ferimentos leves.

Policiais militares rodoviários registraram a ocorrência.

