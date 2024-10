"Operação Escapamento" manda três motos e um carro para o pátio

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 12h34

18 Out 2024 - 12h34 Por Da redação

A Policia Militar, juntamente com o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Guarda Municipal e Secretaria de Transporte e Trânsito, realizou na noite desta quinta-feira (17/10), mais uma operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas.

Os policiais militares abordaram os motociclistas para verificar a documentação dos veículos e dos condutores, além da checagem do barulho dos escapamentos. Os guardas municipais também checaram exigências previstas no Código Nacional de Trânsito.

A operação, planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), fez dois bloqueios, sendo um na avenida São Carlos próximo ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo e outro na rotatória do Residencial Eduardo Abdenur e Jardim Zavaglia.

Na operação foram vistoriados 65 veículos entre motos e carros, 27 Autos de Infração de Trânsito (AIT) foram lavrados e 1 carro e 3 motos foram recolhidas.

Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública, agradeceu a participação de todas as instituições e informou que essas operações tem melhorado muito a questão dos escapamentos irregulares.

Já o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, ressalta que as operações também atendem determinação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira. “O objetivo é coibir a perturbação do sossego”.

