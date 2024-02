Operação da Polícia Civil de Ibaté prende acusado de tráfico e descobre desmanche de veículos

SIGA O SCA NO

Crédito: Colaborador

Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do Dr. Miguel Carlos Capobianco Jr., deflagrou uma operação que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas, veículos e combustíveis.

Após um intenso trabalho de investigação, os policiais civis identificaram um homem de 30 anos que vendia drogas em Ibaté. Na manhã de hoje, ele foi preso em flagrante em sua casa, com 32 porções de Skunk, 10 pedras de crack e 50 porções de cocaína.

Desmanche de veículos:

No mesmo dia, os policiais civis localizaram um barracão no Jardim Esfer que funcionava como um desmanche de veículos. Um dos carros encontrados no local era proveniente de furto na cidade de Araraquara. Outros veículos, de diferentes marcas, também foram apreendidos para averiguação, inclusive uma motocicleta importada de alta cilindrada. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante.

Apreensões:

No barracão, a polícia também encontrou grande quantidade de combustíveis armazenados, provavelmente provenientes de furtos. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia de Ibaté.

A Guarda Municipal de Ibaté é a Polícia Militar deram apoio à operação. O Departamento de Fiscalização da Prefeitura também esteve presente e lacrou o imóvel onde funcionava o desmanche.

Os dois homens presos em flagrante foram conduzidos para o Centro de Triagem de São Carlos.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e desmanche de veículos.

