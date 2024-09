Operação da PM prende procurado da Justiça e traficante no CDHU

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Equipes do 1° Pelotão de Força Tática/ROCAM e do Canil BAEP da Polícia Militar realizaram uma operação de saturação no Conjunto Habitacional CDHU, na Rua da Paz, na tarde desta terça-feira (03). A operação resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de dois indivíduos, sendo um deles procurado pela justiça.

Durante a patrulha, os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita, correndo e carregando uma sacola. Com um dos individuos foi encontrada a sacola que continha diversas drogas, entre elas maconha, cocaína, ecstasy, haxixe e dinheiro.

Uma consulta aos sistemas da polícia revelou que o outro suspeito era procurado pela justiça. Diante dos fatos, ambos foram presos e conduzidos ao Plantão Policial, onde permanceram à disposição da Justiça.

