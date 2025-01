Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma mulher de 25 anos teve seu celular Iphone 16 furtado na madrugada de sábado, 18. Em boletim de ocorrência, ela relatou que foi a uma casa noturna, na rua Major José Inácio, na Vila Faria, e teria esquecido o seu celular no banheiro.

De acordo com ela, em um prazo de cinco minutos, o aparelho sumiu. Fez ligações, porém ninguém atendeu. Mas via rastreamento, consta que ele estaria no Núcleo Residencial Sílvio Villari.

