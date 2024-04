Mulher trans que tentou matar jovem durante festa LGBTQIAP+ é condenada pelo Tribunal do Júri

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Uma mulher trans que em junho do ano passado tentou matar uma também mulher trans a facadas durante uma festa LGBT que acontecia no Parque do Kartódromo, foi condenada a oito anos de prisão durante Tribunal do Júri realizado na noite desta quarta-feira (24), no Fórum Criminal de São Carlos. (veja notícia da época).

Os jurados afastaram a tese desclassificatória para o crime de lesão corporal que foi sustentada em plenário, reconhecendo a prática de tentativa de homicídio, bem como também rejeitaram a tese de legitima defesa. Por último admitiram a qualificadora do motivo fútil.

Bruna Luiz Divino foi presa logo após o crime pela Polícia Militar. Ela deverá cumprir a pena no regime semiaberto, não podendo recorrer em liberdade.

O crime

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados no Parque do Kartódromo, onde encontraram populares cercando Bruna e uma faca ao solo e a vítima, que na época tinha 23 anos, dentro da ambulância do Samu, sendo socorrida com várias perfurações provocadas pelas facadas. Apesar dos graves ferimentos, a mulher trans sobreviveu.

Em seu depoimento, Bruna alegou que estava dançando com uma criança desconhecida, quando a vítima se aproximou e a afastou da criança. Indignada, pegou a faca de cozinha que sempre carregava consigo e desferiu vários golpes contra a vítima.

Imagens gravadas com celulares registraram a tentativa de homicídio.

