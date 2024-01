Mulher perde R$ 10 mil em suposta transação bancária em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 51 anos foi vítima de um estelionato em São Carlos e perdeu R$ 10 mil ao tentar fazer um suposto empréstimo bancário com juros tentadores. O crime teria ocorrido na manhã de quarta-feira, 24.

A vítima elaborou boletim de ocorrência na CPJ e narrou às autoridades policiais que um desconhecido, se passando por funcionário do banco onde possui conta, oferecendo um empréstimo com juros abaixo do mercado e deveria seguir os passos em um link que teria sido passado a ela. Estaria disponibilizado R$ 10 mil.

Acreditando na idoneidade da conversa, a mulher foi obedecendo os supostos trâmites para conseguir o dinheiro. Ela chegou a digitar sua senha. Porém, ao desconfiar dos rumos da negociação e acreditar em golpe, teria recebido em seu celular a notificação de um PIX para uma desconhecida no valor em questão.

