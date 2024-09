Mulher passa mal ao volante e bate em carro estacionado no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta quarta-feira (25), na Rua José Bonifácio, próximo à antiga Faber-Castell, em São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, uma mulher que dirigia um Fiat Punto sentido Centro teria passado mal e perdido o controle do veículo, colidindo contra um outro carro que estava estacionado.

Equipes do Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência, contudo ninguém se feriu.

Leia Também