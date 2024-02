Mulher é suspeita de matar companheiro com golpe na cabeça em São Carlos

SIGA O SCA NO

Um homem de 55 anos morreu na madrugada desta terça-feira (20) após ficar 15 dias internado na Santa Casa após ter sido agredido pela companheira após uma discussão na rua Secondina de Paula Passador, no bairro Cidade Aracy.

Segundo o SCA apurou, o casal discutiu após ingerir bebida alcoólica e a vítima teria se apoderado de uma barra de ferro e tentou agredir a companheira, que conseguiu retirar o objeto das mãos dele e o atingiu com golpes na cabeça.

A própria companheira da vítima a levou até a Santa Casa, onde precisou ser internada. A filha do homem esteve no hospital, onde conseguiu conversar com o pai na UTI, o qual confirmou a versão da mulher.

Silvaneide Constantino da Silva teve piora no quadro clinico, apresentou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) severo, foi intubado, mas morreu nesta madrugada. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) para exames.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo informações, eram constantes as brigas entre o casal.

