Mulher morre após acidente enquanto fritava ovo

Elisângela morreu com 33 anos e deixa uma bebê de um ano - Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Um trágico acidente tirou a vida de Elisângela Oliveira de Jesus, 33 anos, nesta segunda-feira, 26. Ela ficou 10 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) da Santa Casa de Limeira. Residente em Rio Claro, ela sofreu graves lesões enquanto fritava ovo.

Elisângela colocou uma frigideira com óleo para esquentar no fogão no dia 16 de fevereiro e ao ver se o ovo estava em bom estado, quebrou um copo com água. Ao despejar o líquido do copo na frigideira com óleo quente, as chamas aumentaram e atingiram o rosto da vítima, sua camiseta e sutiã de amamentação que ela vestia. Elisângela deixou uma bebê um ano.

Socorrida à Santa Casa de Rio Claro, ela foi transferida para o hospital especializado em queimados em Limeira. Ela iria passar por uma cirurgia nesta segunda-feira, porém, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

