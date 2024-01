Mulher é agredida por cunhado ao defender irmã

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (26), acusado de violência doméstica e de descumprir uma medida protetiva.

A Polícia Militar foi acionada em uma residência localizada na Rua João Ribeiro de Souza Filho, no Jardim Beatriz, para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a equipe foi informada que o acusado teve uma discussão com sua ex-amásia, descumprindo uma medida protetiva, e que durante a discussão tentou agredi-la várias vezes, mas foi impedido pela irmã dela, que acabou sendo empurrada e caindo, sofrendo ferimentos nas mãos e no joelho.

O acusado foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

