Motorista provoca acidente e abandona vítima em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Após provocar um acidente na manhã desta quinta-feira, 20, um motorista abandonou a vítima, em São Carlos.

A motociclista de 32 anos pilotava sua moto pela Avenida Miguel Petroni e em uma rotatória na região da USP São Carlos, foi atingida por um veículo que vinha pela Avenida Francisco Pereira Lopes (sentido rodoviária/shopping).

Com o impacto, a vítima foi ao solo e o motorista fugiu, não prestando socorro. No cruzamento há semáforos e a motociclista alega que o “sinal verde” estaria para ela. Com ferimentos, a vítima foi socorrida à Santa Casa pelo Samu.

