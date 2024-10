SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 13h56 Por Redação

Local do acidente - Crédito: Portal TH Mais

Um motorista de 35 anos morreu eletrocutado na madrugada desta sexta-feira, 4, na avenida Presidente João Goulart, no Jardim Geraldo Correia de Carvalho, em Ribeirão Preto, após ele colidir o carro que dirigia em um poste.

O motorista dirigia um Astra e por motivos ignorados, perdeu o controle da direção e bateu com violenta contra um poste e morreu no local do acidente. A causa deve ser investigada pelas autoridades competentes.

