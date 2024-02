Motorista causa acidente e foge sem prestar socorro no Pacaembu

SIGA O SCA NO

Câmeras de segurança flagraram um acidente envolvendo um carro e uma moto no começo da manhã do último domingo (18), no Jardim Pacaembu, em São Carlos.

Segundo informações, o motociclista foi atingido por um Vectra que não respeitou o sinal de pare no cruzamento das ruas Maranhão e Pacaembu.

Após causar o acidente, o motorista do carro se evadiu do local sem prestar socorro e testemunhas disseram que o GM/Vectra era ocupado por jovens que haviam acabado de sair de uma festa nas imediações.

O motociclista busca identificar o dono do carro para ressarcir os danos causados em sua moto.

