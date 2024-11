Motorista bate carro em moto e vai embora sem prestar socorro

Compartilhar no facebook

Crédito: Gabriel Henrique

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma mulher ferida nesta tarde de domingo (10), na Rua Maria Vilani Petrilli, no Jardim Tangará.

Por razões desconhecidas, um Astra chumbo que transitava pela via colidiu contra a motocicleta que também trafegava por lá. Com o impacto, a motociclista foi ao solo e ficou sentindo fortes dores no joelho, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA.

O condutor do carro foi embora do local após o acidente, sem prestar socorro à vítima.

