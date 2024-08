Motociclista vai ao solo após acidente no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Motociclista recebe socorro logo após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 33 anos sofreu escoriações pelo corpo, após um acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira, 20, no centro de São Carlos.

A vítima pilotava sua moto pela rua Raimundo Correia (bairro/centro) e no cruzamento com a rua Dona Alexandrina foi atingida pelo veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e mandou a motociclista para o solo. Com escoriações, foi socorrida pelo SAMU à UPA Vila Prado para atendimento médico.

