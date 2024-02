Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente no Jardim Ipanema

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito envolvendo um carro e a moto que ele conduzia, no Jardim Ipanema, no final da tarde desta sexta-feira (09).

A colisão aconteceu quando uma mulher conduzia um carro pela Rua Silvio Bento Piovesan e no cruzamento com a Avenida Romualdo Vilani, não viu a moto que transitava pela via, por isso não parou e foi atingida por ela.

O motociclista foi ao solo e ficou gravemente ferido, sendo socorrido pelo SAMU, com traumatismo craniano.

A condutora do carro parou para prestar socorro, mas ficou muito nervosa e assustada e foi embora.

