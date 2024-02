Motociclista sofre traumas pelo corpo após colisão no Novo Mundo

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida pelo Samu: moto teve diversas avarias - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista de 52 anos ferido na manhã desta segunda-feira de carnaval, 12, no Parque Novo Mundo. Com traumas nas pernas, no ombro e na cabeça, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que a vítima estava pela rua Joel Barnabé e no cruzamento com a rua Vanderlei Quelé de Lima, não teria respeitado a sinalização de parada e avançou sem os devidos cuidados.

O impacto foi violento e o motociclista arremessado ao solo com ferimentos pelo corpo.

