Motociclista sofre fratura exposta após colisão no Jockey Club

SIGA O SCA NO

Motoboy é atendido pelo Samu: fratura em duas regiões do corpo - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 29 anos sofreu fratura exposta em duas regiões do corpo após acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira, 26, no Jardim Jockey Club.

O motoboy pilotava sua moto pela rua Ray Herrick Wesley (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a rua Carlos Mariguela foi atingido pelo veículo. Os motivos do impacto são ignorados.

Com fratura exposta na tíbia e fíbula e dedo de uma das mãos, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também